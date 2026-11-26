西德尼·金梅尔综合癌症中心和约翰斯·霍普金斯儿童中心的研究人员发现，实验药物PHI-101可能对携带使其对现有疗法产生耐药性的突变的急性髓系白血病细胞发挥作用。News-Medical报道了实验室研究和小鼠实验的结果。

该研究涉及携带FLT3基因突变的急性髓系白血病。这类突变约见于三分之一的该病患者，并可能导致白血病细胞不受控制地生长。FLT3抑制剂显著拓展了治疗选择，但部分患者会出现额外突变，导致肿瘤细胞不再对药物产生反应。

针对耐药突变的作用

作者特别关注FLT3蛋白中的F691L突变。该突变被称为“守门人”突变，因为它会改变药物结合位点，并可能削弱现有抑制剂的作用。研究人员表示，PHI-101与FLT3的结合方式受此类遗传变化的影响较小。

研究人员在白血病细胞系、患者样本和疾病小鼠模型中测试了该药物。PHI-101阻断了FLT3活性，并抑制了携带F691L和D835突变的细胞生长。在实验室实验中，它对携带F691L的细胞比获美国食品药品监督管理局批准的FLT3抑制剂吉瑞替尼和奎扎替尼更有效。同时，该药物对其他细胞的影响很小。

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小鼠模型结果

在移植了携带FLT3突变的人类急性髓系白血病细胞的小鼠模型中，PHI-101减少了白血病对骨髓的侵袭。中位生存期为191天，而吉瑞替尼组为133天，未治疗动物为108天。

在另一种带有耐药性F691L突变的模型中，使用PHI-101后的中位生存期为44.4天。接受吉瑞替尼的小鼠该指标为21.4天，未治疗小鼠为19.4天。

临床试验仍在进行

PHI-101正在韩国和澳大利亚开展的一项一期临床研究中接受评估，参与者为复发性或难治性急性髓系白血病患者。早期临床数据显示该药物具有令人鼓舞的活性，但仍需要进一步研究来评估其在患者中的安全性和有效性。研究结果于10月12日发表在《Leukemia》期刊上。

该研究由Pharos iBio、韩国保健产业振兴院和美国国家癌症研究所资助。部分作者与Pharos iBio存在关联，担任顾问、员工、股东，或持有与该药物相关的专利和特许权使用费；约翰斯·霍普金斯大学按照其利益冲突政策审查这些关系。

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