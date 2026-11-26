Naukowcy z Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center oraz Johns Hopkins Children’s Center ustalili, że eksperymentalny lek PHI-101 może działać przeciwko komórkom ostrej białaczki szpikowej z mutacjami zapewniającymi oporność na istniejącą terapię. O wynikach badań laboratoryjnych i eksperymentów na myszach informuje News-Medical.

Praca dotyczyła ostrej białaczki szpikowej z mutacjami genu FLT3. Takie mutacje występują u około jednej trzeciej pacjentów z tą chorobą i mogą powodować niekontrolowany wzrost komórek białaczkowych. Inhibitory FLT3 znacząco rozszerzyły możliwości leczenia, jednak u części pacjentów pojawiają się dodatkowe mutacje, przez które komórki nowotworowe przestają reagować na leki.

Działanie przeciwko opornym mutacjom

Autorzy zwrócili szczególną uwagę na mutację F691L w białku FLT3. Nazywa się ją mutacją „gatekeeper”, ponieważ zmienia miejsce wiązania leku i może osłabić działanie obecnych inhibitorów. Według badaczy PHI-101 wiąże się z FLT3 w sposób, na który takie zmiany genetyczne mają mniejszy wpływ.

Lek sprawdzono na liniach komórkowych białaczki, próbkach pacjentów i mysich modelach choroby. PHI-101 blokował aktywność FLT3 i hamował wzrost komórek z mutacjami F691L i D835. W eksperymentach laboratoryjnych był skuteczniejszy wobec komórek z F691L niż zatwierdzone przez FDA inhibitory FLT3: gilterytynib i kwizartynib. Jednocześnie lek miał niewielki wpływ na inne komórki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyniki w modelach mysich

W modelu z myszami, którym przeszczepiono ludzkie komórki ostrej białaczki szpikowej z mutacją FLT3, PHI-101 zmniejszył zajęcie szpiku kostnego przez białaczkę. Mediana przeżycia wyniosła 191 dni, wobec 133 dni w grupie gilterytynibu i 108 dni u nieleczonych zwierząt.

W innym modelu z oporną mutacją F691L mediana przeżycia po zastosowaniu PHI-101 wyniosła 44,4 dnia. Dla myszy otrzymujących gilterytynib wskaźnik ten wynosił 21,4 dnia, a dla nieleczonych — 19,4 dnia.

Badania kliniczne trwają

PHI-101 jest oceniany w badaniu klinicznym fazy 1 w Korei Południowej i Australii z udziałem pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową. Wczesne dane kliniczne wykazały obiecującą aktywność leku, jednak potrzebne są dalsze badania, aby ocenić jego bezpieczeństwo i skuteczność u pacjentów. Wyniki pracy opublikowano 12 października w czasopiśmie Leukemia.

Badanie finansowały Pharos iBio, Korea Health Industry Development Institute oraz amerykański National Cancer Institute. Część autorów jest związana z Pharos iBio jako konsultanci, pracownicy, akcjonariusze lub właściciele patentów i tantiem związanych z lekiem; relacje te są analizowane przez Johns Hopkins University zgodnie z jego polityką dotyczącą konfliktu interesów.

Czytaj nas na