Irak i Turcja omówiły w Bagdadzie przygotowania do wmurowania kamienia węgielnego i rozpoczęcia budowy korytarza transportowego Development Road na początku 2027 roku. Premier Iraku Ali al-Zaidi przyjął tureckiego ministra transportu i infrastruktury Abdulkadira Uraloglu. Informuje o tym The National.

Kolej i port

Podczas rozmów poruszono również kwestię dwustronnej współpracy w dziedzinie transportu, handlu i inwestycji. Al-Zaidi podkreślił znaczenie projektu dla Iraku i Turcji, w szczególności jego części kolejowej. Polecił rozpocząć prace na starej trasie, które mają zostać zakończone w mniej niż rok, równolegle z budową nowej trasy.

Iracki rząd planuje również zwiększyć liczbę i przepustowość nabrzeży morskich w porcie Grand Faw. Ma to przygotować port na spodziewany wolumen przewozów handlowych nowym korytarzem.

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Trasa do Europy

Development Road, nazywany także „suchym kanałem”, ma rozciągać się na około 1200 kilometrów od portu Grand Faw w Basrze na wybrzeżu Zatoki do punktu Fish-Khabur-Ovakoy na granicy z Turcją. Następnie trasa połączy się z tureckimi sieciami kolejowymi i drogowymi, docierając do śródziemnomorskiego portu Mersin, a dalej do Europy.

Projekt o wartości od 17 mld do 20 mld dolarów obejmuje dwutorową linię kolejową, wielopasmową autostradę, centra przemysłowe i logistyczne, suche porty, kable telekomunikacyjne oraz nowe miasta wzdłuż trasy. Zgodnie z planami technicznymi pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się z prędkością do 300 km/h, a towarowe — do 140 km/h.

Iraccy urzędnicy twierdzą, że transport ładunków do Europy tym korytarzem będzie trwał około 25 dni, wobec 36 dni przez Kanał Sueski. Pierwszą fazę projektu planuje się zakończyć w 2028 roku, kolejne — w 2033 i 2050 roku. Jednocześnie kluczową kwestią pozostaje finansowanie: Turcja zaproponowała mechanizm, zgodnie z którym kolej byłaby budowana w zamian za iracką ropę.

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