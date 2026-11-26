Ирак и Турция обсудили в Багдаде подготовку к закладке фундамента и началу строительства транспортного коридора Development Road в начале 2027 года. Премьер-министр Ирака Али аль-Заиди принял министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу. Об этом сообщает The National.

Железная дорога и порт

На переговорах также обсуждалось двустороннее сотрудничество в сферах транспорта, торговли и инвестиций. Аль-Заиди подчеркнул важность проекта для Ирака и Турции, в частности его железнодорожной составляющей. Он поручил начать работы на старом маршруте, которые, как ожидается, будут завершены менее чем за год, параллельно со строительством нового маршрута.

Иракское правительство также планирует увеличить количество и пропускную способность морских причалов в порту Гранд-Фау. Это должно подготовить порт к ожидаемому объему коммерческих перевозок по новому коридору.

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Маршрут в Европу

Development Road, который также называют «сухим каналом», должен протянуться примерно на 1200 километров от порта Гранд-Фау в Басре на побережье залива до пункта Фиш-Хабур-Овакёй на турецкой границе. Далее маршрут соединится с турецкими железнодорожными и автомобильными сетями, выйдя к средиземноморскому порту Мерсин, а затем в Европу.

Проект стоимостью от 17 млрд до 20 млрд долларов предусматривает двухпутную железную дорогу, многополосное шоссе, промышленные и логистические центры, сухие порты, телекоммуникационные кабели и новые города вдоль маршрута. Согласно техническим планам, пассажирские поезда смогут двигаться со скоростью до 300 км/ч, грузовые — до 140 км/ч.

Иракские чиновники заявляют, что доставка грузов в Европу этим коридором займет около 25 дней против 36 дней через Суэцкий канал. Первую фазу проекта планируют завершить в 2028 году, последующие — в 2033 и 2050 годах. В то же время ключевым вопросом остается финансирование: Турция предложила механизм, по которому железную дорогу будут строить в обмен на иракскую нефть.

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