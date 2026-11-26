Исследователи Комплексного онкологического центра Сидни Киммела и Детского центра Джонса Хопкинса установили, что экспериментальный препарат PHI-101 может действовать против клеток острого миелоидного лейкоза с мутациями, обеспечивающими устойчивость к существующей терапии. О результатах лабораторных исследований и опытов на мышах сообщает News-Medical.

Работа касалась острого миелоидного лейкоза с мутациями гена FLT3. Такие мутации встречаются примерно у трети пациентов с этим заболеванием и могут вызывать неконтролируемый рост лейкозных клеток. Ингибиторы FLT3 существенно расширили возможности лечения, однако у части пациентов возникают дополнительные мутации, из-за которых опухолевые клетки перестают реагировать на лекарства.

Действие против резистентных мутаций

Особое внимание авторы уделили мутации F691L в белке FLT3. Ее называют «привратниковой», поскольку она изменяет участок связывания препарата и может ослабить действие существующих ингибиторов. По данным исследователей, PHI-101 связывается с FLT3 способом, на который такие генетические изменения влияют меньше.

Препарат проверили на клеточных линиях лейкоза, образцах пациентов и мышиных моделях заболевания. PHI-101 блокировал активность FLT3 и подавлял рост клеток с мутациями F691L и D835. В лабораторных экспериментах он был эффективнее против клеток с F691L, чем одобренные FDA ингибиторы FLT3 гилтеритиниб и квизартиниб. В то же время препарат оказывал незначительное влияние на другие клетки.

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Результаты на мышиных моделях

В модели с мышами, которым трансплантировали человеческие клетки острого миелоидного лейкоза с мутацией FLT3, PHI-101 уменьшил поражение костного мозга лейкемией. Медиана выживаемости составила 191 день — против 133 дней в группе гилтеритиниба и 108 дней у нелеченых животных.

В другой модели с резистентной мутацией F691L медиана выживаемости после применения PHI-101 составила 44,4 дня. Для мышей, получавших гилтеритиниб, этот показатель был равен 21,4 дня, а для нелеченых — 19,4 дня.

Клинические испытания продолжаются

PHI-101 оценивают в клиническом исследовании первой фазы в Южной Корее и Австралии с участием пациентов с рецидивным или рефрактерным острым миелоидным лейкозом. Ранние клинические данные продемонстрировали обнадеживающую активность препарата, однако для оценки его безопасности и эффективности у пациентов необходимы дальнейшие исследования. Результаты работы опубликовали 12 октября в журнале Leukemia.

Исследование финансировали Pharos iBio, Корейский институт развития индустрии здравоохранения и Национальный институт рака США. Часть авторов связана с Pharos iBio как консультанты, сотрудники, акционеры или владельцы патентов и роялти, связанных с препаратом; эти связи рассматривает Университет Джонса Хопкинса в соответствии со своей политикой по конфликту интересов.

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