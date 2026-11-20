Катар продвигает в Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции, призванный усилить международную защиту посредников, переговорщиков и других участников процессов урегулирования вооруженных конфликтов. Инициатива уже прошла первый раунд консультаций между государствами-членами ООН, сообщает Jerusalem Post.

Защита участников переговоров

Проект решительно осуждает нападения, угрозы и насилие в отношении посредников, участников переговоров, групп по медиации, вспомогательного персонала и представителей гражданского общества, вовлеченных в дипломатическое урегулирование вооруженных конфликтов.

Документ также призывает государства принимать меры для защиты участников процессов медиации в соответствии с их обязательствами по международному праву. Предлагаемые нормы должны распространяться на международные посреднические усилия, в том числе с участием вооруженных организаций и других сторон конфликтов.

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Опасения Израиля

В Израиле опасаются, что широкие формулировки резолюции могут усилить международное дипломатическое давление на Иерусалим и быть использованы в будущих спорах о возможности проведения военных операций против членов организаций, которые одновременно участвуют в переговорах.

В тексте проекта не упоминаются ни Израиль, ни ХАМАС, ни израильский удар по лидерам ХАМАС в Дохе 9 сентября 2025 года. В то же время вопрос связан с ролью Катара как посредника в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

Документ еще не принят

Помимо защиты посредников, проект содержит положения о праве на самоопределение народов, живущих при колониальном правлении или иностранной оккупации. Он также предусматривает более широкое участие генерального секретаря ООН и других структур организации в международных процессах медиации. Государства-члены еще согласовывают окончательный текст, а Генеральная Ассамблея ООН пока не приняла резолюцию.

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