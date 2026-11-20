卡塔尔正在联合国大会推动一项决议草案，旨在加强对调解人、谈判代表及其他参与武装冲突解决进程人员的国际保护。该倡议已通过联合国会员国之间的首轮磋商，《耶路撒冷邮报》报道。

保护谈判参与者

该草案强烈谴责针对参与武装冲突外交解决的调解人、谈判参与者、调解小组、辅助人员和民间社会代表的袭击、威胁和暴力行为。

该文件还呼吁各国根据其国际法义务，采取措施保护调解进程的参与者。拟议规范应适用于国际调解工作，包括有武装组织及冲突其他方参与的调解工作。

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以色列的担忧

以色列方面担心，该决议宽泛的措辞可能会加大国际社会对耶路撒冷的外交压力，并可能被用于未来有关能否对同时参与谈判的组织成员开展军事行动的争议中。

草案文本既未提及以色列，也未提及哈马斯，也未提及2025年9月9日以色列对多哈哈马斯领导人的袭击。同时，这一问题与卡塔尔作为以色列和哈马斯就停火及释放人质进行间接谈判的调解人角色有关。

该文件尚未获通过

除保护调解人外，草案还包含关于生活在殖民统治或外国占领下的人民享有自决权的条款。草案还规定，应让联合国秘书长及该组织其他机构更广泛地参与国际调解进程。会员国仍在协调最终文本，联合国大会尚未通过该决议。

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