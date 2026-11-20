由于技术故障，NASA暂停了“毅力号”火星车和“火星奥德赛号”轨道飞行器的科学观测。“毅力号”的两台UHF无线电设备出现问题，而“奥德赛号”失去了使用另一个反作用飞轮的能力，该飞轮有助于维持航天器在太空中的姿态。据Space.com报道。

“毅力号”的通信问题

10月底，任务团队发现，“毅力号”的主UHF无线电设备已停止向主计算机发送标准状态信号。火星车自行切换至备用无线电设备，并进入安全模式，关闭了非必要系统。

在退出安全模式后，工程师记录到一个新问题：备用无线电设备发射信号的功率约为预期的一半。该设备也已停止使用。“毅力号”现在通过高增益天线和深空网络与地球保持直接通信，不再通过火星轨道上的航天器进行中继。

该通道的数据传输速率较低，因此团队优先发送诊断信息。包括相机观测在内的科学操作已暂时停止。NASA表示，火星车状态稳定，并与专家保持联系；该机构希望在11月底前让其恢复科学工作。

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“奥德赛号”反作用飞轮故障

“火星奥德赛号”于2001年10月抵达火星，11月4日因其四个反作用飞轮中的一个出现问题而进入安全模式。要维持航天器的姿态，至少需要三个飞轮正常工作，而“奥德赛号”早在2013年就已失去其中一个飞轮。

该航天器一直处于安全模式直至11月6日。团队成功让故障飞轮按指令转动，但用于确定其能否恢复的测试仍在进行中。“奥德赛号”尚未恢复科学研究，也尚未恢复中继来自火星表面航天器的数据。

如果无法恢复该飞轮，航天器将不得不只依靠发动机进行姿态控制。NASA表示，适用于这种模式的肼储备仅够维持一个或两个月。该机构计划在11月最后一周完成测试和分析后，让“奥德赛号”恢复科学和中继运行。

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