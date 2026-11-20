NASA приостановило научные наблюдения марсохода Perseverance и орбитального аппарата Mars Odyssey из-за технических неисправностей. У Perseverance возникли проблемы с двумя UHF-радиостанциями, а Odyssey потерял возможность использовать еще одно реакционное колесо, которое помогает поддерживать ориентацию аппарата в космосе. Об этом сообщает Space.com.

Проблемы со связью Perseverance

В конце октября команда миссии обнаружила, что основная UHF-радиостанция Perseverance перестала отправлять на главный компьютер стандартные сигналы состояния. Марсоход самостоятельно переключился на резервную радиостанцию и вошел в безопасный режим, отключив второстепенные системы.

После выхода из безопасного режима инженеры зафиксировали новую проблему: резервная радиостанция передавала сигнал примерно на половине ожидаемой мощности. Ее также перестали использовать. Теперь Perseverance поддерживает прямую связь с Землей через высоконаправленную антенну и сеть Deep Space Network, без ретрансляции через аппараты на орбите Марса.

Этот канал обеспечивает более низкую скорость передачи данных, поэтому команда отдает приоритет отправке диагностической информации. Научные операции, в частности наблюдения камерами, временно остановлены. В NASA заявили, что марсоход стабилен и поддерживает связь со специалистами; агентство надеется вернуть его к научной работе до конца ноября.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Неисправность реакционного колеса Odyssey

Mars Odyssey, прибывший на Марс в октябре 2001 года, 4 ноября перешел в безопасный режим из-за проблемы с одним из четырех реакционных колес. Для поддержания ориентации аппарата должны работать как минимум три колеса, при этом одно из них Odyssey потерял еще в 2013 году.

Аппарат оставался в безопасном режиме до 6 ноября. Команде удалось заставить неисправное колесо двигаться по команде, однако испытания, которые должны определить возможность его восстановления, продолжаются. Odyssey пока не возобновил ни научные исследования, ни ретрансляцию данных от аппаратов на поверхности Марса.

Если колесо не удастся восстановить, аппарат придется ориентировать только с помощью двигателей. По данным NASA, запаса гидразина для такого режима хватит лишь на один или два месяца. Агентство планирует вернуть Odyssey к научным и ретрансляционным операциям после завершения тестов и анализа в последнюю неделю ноября.

Читай нас в