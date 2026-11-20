NASA zawiesiła obserwacje naukowe łazika Perseverance i orbitera Mars Odyssey z powodu usterek technicznych. W przypadku Perseverance pojawiły się problemy z dwiema radiostacjami UHF, a Odyssey utracił możliwość korzystania z kolejnego koła reakcyjnego, które pomaga utrzymywać orientację aparatu w przestrzeni kosmicznej. Poinformował o tym Space.com.

Problemy z łącznością Perseverance

Pod koniec października zespół misji odkrył, że główna radiostacja UHF Perseverance przestała wysyłać do głównego komputera standardowe sygnały stanu. Łazik samodzielnie przełączył się na zapasową radiostację i wszedł w tryb bezpieczny, wyłączając systemy nieistotne.

Po wyjściu z trybu bezpiecznego inżynierowie odnotowali nowy problem: zapasowa radiostacja transmitowała sygnał z około połową oczekiwanej mocy. Jej również zaprzestano używać. Perseverance utrzymuje teraz bezpośrednią łączność z Ziemią za pośrednictwem anteny o wysokim zysku i sieci Deep Space Network, bez retransmisji przez aparaty na orbicie Marsa.

Ten kanał zapewnia niższą szybkość przesyłania danych, dlatego zespół priorytetowo traktuje wysyłanie informacji diagnostycznych. Operacje naukowe, w tym obserwacje kamerami, zostały tymczasowo wstrzymane. NASA oświadczyła, że łazik jest stabilny i utrzymuje łączność ze specjalistami; agencja ma nadzieję przywrócić go do pracy naukowej do końca listopada.

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Usterka koła reakcyjnego Odyssey

Mars Odyssey, który dotarł na Marsa w październiku 2001 roku, 4 listopada wszedł w tryb bezpieczny z powodu problemu z jednym z czterech kół reakcyjnych. Aby utrzymać orientację aparatu, muszą działać co najmniej trzy koła, przy czym jedno z nich Odyssey utracił już w 2013 roku.

Aparat pozostawał w trybie bezpiecznym do 6 listopada. Zespołowi udało się zmusić niesprawne koło do ruchu na polecenie, jednak testy mające ustalić możliwość jego przywrócenia nadal trwają. Odyssey nie wznowił jeszcze ani badań naukowych, ani retransmisji danych z aparatów na powierzchni Marsa.

Jeśli koła nie uda się przywrócić, aparat będzie musiał być orientowany wyłącznie za pomocą silników. Według NASA zapas hydrazyny dla takiego trybu wystarczy tylko na jeden lub dwa miesiące. Agencja planuje przywrócić Odyssey do operacji naukowych i retransmisyjnych po zakończeniu testów i analiz w ostatnim tygodniu listopada.

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