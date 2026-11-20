W Czarnogórze minister spraw zagranicznych Ervin Ibrahimović oświadczył, że kraj nie odda Chorwacji żadnej części swojego terytorium w zamian za postępy w przystąpieniu do Unii Europejskiej. Podkreślił, że Podgorica jest gotowa rozwiązać nierozstrzygnięte kwestie dwustronne w drodze dialogu, ale nie pod presją i nie poprzez pochopne decyzje, informuje Anadolu Agency.

Propozycja wznowienia negocjacji

Ibrahimović potwierdził, że Czarnogóra wysłała Chorwacji notę dyplomatyczną z propozycją wznowienia negocjacji dotyczących granic lądowych i morskich, a obecnie oczekuje na odpowiedź Zagrzebia. Jak powiedział, podczas konsultacji należy uwzględnić dokumenty historyczne i mapy.

Minister oświadczył również, że Czarnogóra zgodzi się na decyzję sądu międzynarodowego lub organu arbitrażowego, jeśli negocjacje nie przyniosą rezultatów. Zaznaczył, że nota dyplomatyczna nie poruszała kwestii Zatoki Kotorskiej. Część sporu dotyczy półwyspu Prevlaka przy wejściu do zatoki oraz rozgraniczenia morskiego na Morzu Adriatyckim.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sprzeciw Chorwacji na drodze do UE

W czwartek Chorwacja nie poparła tymczasowego zamknięcia rozdziału negocjacyjnego UE nr 15, poświęconego energetyce. Wcześniej Zagrzeb zgłaszał również zastrzeżenia wobec rozdziału nr 14 dotyczącego transportu oraz rozdziału nr 31 dotyczącego polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony.

Strona chorwacka sprzeciwia się dokumentom dotyczącym granicy morskiej, które jej zdaniem są sprzeczne z tymczasowym porozumieniem granicznym z 2002 roku. Zagrzeb nalega na uznanie dawnej republikańskiej granicy lądowej, po czym miałyby nastąpić odrębne negocjacje w sprawie rozgraniczenia morskiego, podczas gdy Podgorica opowiada się za równoczesnym omówieniem obu kwestii.

Wśród innych nierozstrzygniętych tematów są przynależność szkolnego okrętu marynarki wojennej Jadran, odszkodowania dla byłych więźniów ośrodka zatrzymań w Morinju oraz poszukiwania osób zaginionych podczas wojen w latach 90. Czarnogóra tymczasowo zamknęła 25 z 33 rozdziałów negocjacyjnych z UE i planuje zakończyć negocjacje do końca 2026 roku, licząc na przystąpienie do bloku w 2028 roku.

Czytaj nas na