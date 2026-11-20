Katar promuje w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ projekt rezolucji, która ma wzmocnić międzynarodową ochronę mediatorów, negocjatorów i innych uczestników procesów rozwiązywania konfliktów zbrojnych. Inicjatywa przeszła już pierwszą rundę konsultacji między państwami członkowskimi ONZ, informuje Jerusalem Post.

Ochrona uczestników negocjacji

Projekt stanowczo potępia ataki, groźby i przemoc wobec mediatorów, uczestników negocjacji, grup mediacyjnych, personelu pomocniczego oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych w dyplomatyczne rozwiązywanie konfliktów zbrojnych.

Dokument wzywa również państwa do podejmowania działań na rzecz ochrony uczestników procesów mediacyjnych zgodnie z ich zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego. Proponowane przepisy mają obejmować międzynarodowe działania mediacyjne, w tym z udziałem organizacji zbrojnych i innych stron konfliktów.

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Obawy Izraela

W Izraelu obawiają się, że szerokie sformułowania rezolucji mogą zwiększyć międzynarodową presję dyplomatyczną na Jerozolimę i zostać wykorzystane w przyszłych sporach dotyczących możliwości prowadzenia operacji wojskowych przeciwko członkom organizacji, które jednocześnie uczestniczą w negocjacjach.

W tekście projektu nie wspomniano ani Izraela, ani Hamasu, ani izraelskiego uderzenia na przywódców Hamasu w Dosze 9 września 2025 roku. Jednocześnie kwestia ta jest związana z rolą Kataru jako mediatora w pośrednich negocjacjach między Izraelem a Hamasem dotyczących zawieszenia broni i uwolnienia zakładników.

Dokument nie został jeszcze przyjęty

Oprócz ochrony mediatorów projekt zawiera postanowienia dotyczące prawa do samostanowienia narodów żyjących pod rządami kolonialnymi lub obcą okupacją. Przewiduje również szersze zaangażowanie sekretarza generalnego ONZ i innych struktur organizacji w międzynarodowe procesy mediacyjne. Państwa członkowskie nadal uzgadniają ostateczny tekst, a Zgromadzenie Ogólne ONZ nie przyjęło jeszcze rezolucji.

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