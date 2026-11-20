Badacz cyberbezpieczeństwa HD Moore przeprowadził eksperyment obejmujący niemal 2 mln zapytań do usług AI, który wykrył oznaki wycieku poufnych danych w sieci pośredników i dostawców mocy obliczeniowej. Jak podaje Ars Technica, do promptów dodawano unikalne kontrolowane dane uwierzytelniające, adresy URL, nazwy DNS oraz linki do prywatnych repozytoriów, aby śledzić ich możliwe wykorzystanie.

Oznaki kompromitacji dostawców

Moore, dyrektor ds. badań w firmie Dragos, wysyłał każdy sekret tylko w jednym zapytaniu do jednego dostawcy. Według jego danych eksperyment wykrył oznaki kompromitacji co najmniej trzech dostawców hostingu: atakujący ponownie wykorzystali setki testowych kluczy AWS. Część kluczy wykorzystano już kilka godzin po wysłaniu zapytań, między innymi do sprawdzenia dostępu do magazynów S3, AWS Secrets Manager i AWS Systems Manager Parameter Store.

Atakujący próbowali także aktywować modele w AWS Bedrock i dodawali własnych użytkowników IAM, aby utrzymać dostęp. Łącznie testowe klucze zostały wykorzystane dziesiątki tysięcy razy w wywołaniach API AWS. Moore zaznaczył, że dostawca odrzucił część skradzionych zapytań jeszcze przed uruchomieniem modelu, co jego zdaniem wskazuje na kopiowanie danych na wejściu do infrastruktury.

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Naruszenia ustawień prywatności

Badanie wykazało również, że niektórzy pośrednicy na rynku inferencji, według wniosków Moore'a, rejestrowali prompty i przekazywali dane osobom, które później wykorzystywały testowe dane uwierzytelniające. Badacz ustalił to, kierując identyczne zapytania do tego samego modelu przez różnych sprzedawców i śledząc, po których trasach wykorzystywano sekrety.

Osobno Moore odnotował zapytania systemów chińskiego laboratorium AI do tajnych adresów URL dodanych do promptów. Według jego danych takie zapytania wystąpiły w przypadku ponad połowy zapytań wysłanych do jego modeli od lipca do października, w tym w przypadku około dwóch trzecich zapytań oznaczonych jako „bez zbierania danych” lub Zero Data Retention. Niektórzy amerykańscy dostawcy hostingu odsprzedawali modele tego laboratorium, a zapytania kierowane przez nich wywoływały te same zapytania do tajnych adresów URL.

Moore radzi, aby tam, gdzie to możliwe, wdrażać modele we własnej infrastrukturze. Jeśli nie jest to dostępne, zaleca współpracę bezpośrednio z dużym dostawcą zamiast korzystania ze standardowych pul dostawców lub pośredników oferowanych przez routery AI.

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