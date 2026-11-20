Исследователь в сфере кибербезопасности HD Moore провел эксперимент с почти 2 млн запросов к ИИ-сервисам, который выявил признаки утечки конфиденциальных данных в сети посредников и поставщиков вычислительных мощностей. Как сообщает Ars Technica, в промпты добавляли уникальные контролируемые учетные данные, URL-адреса, DNS-имена и ссылки на частные репозитории, чтобы отслеживать их возможное использование.

Признаки компрометации провайдеров

Moore, главный директор по исследованиям компании Dragos, отправлял каждый секрет только в одном запросе одному провайдеру. По его данным, эксперимент выявил признаки компрометации как минимум трех хостинг-провайдеров: злоумышленники повторно использовали сотни тестовых ключей AWS. Часть ключей применяли уже через несколько часов после отправки запросов, в том числе для проверки доступа к хранилищам S3, AWS Secrets Manager и AWS Systems Manager Parameter Store.

Злоумышленники также пытались активировать модели в AWS Bedrock и добавляли собственных пользователей IAM для сохранения доступа. В целом тестовые ключи были использованы десятки тысяч раз в вызовах API AWS. Moore отметил, что часть украденных запросов провайдер отклонил еще до запуска модели, что, по его оценке, свидетельствует о копировании данных на входе в инфраструктуру.

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Нарушения настроек приватности

Исследование также показало, что отдельные посредники на рынке инференса, по выводу Moore, журналировали промпты и передавали данные лицам, которые впоследствии использовали тестовые учетные данные. Исследователь установил это, направляя одинаковые запросы к одной и той же модели через разных продавцов и отслеживая, после каких маршрутов использовались секреты.

Отдельно Moore зафиксировал обращения систем китайской ИИ-лаборатории к секретным URL-адресам, добавленным в промпты. По его данным, такие обращения произошли более чем для половины запросов, отправленных ее моделям с июля по октябрь, в том числе примерно для двух третей запросов с пометками «без сбора данных» или Zero Data Retention. Некоторые американские хостинг-провайдеры перепродавали модели этой лаборатории, и запросы через них вызывали те же обращения к секретным URL-адресам.

Moore советует по возможности развертывать модели на собственной инфраструктуре. Если это недоступно, он рекомендует работать напрямую с крупным поставщиком, а не использовать стандартные пулы провайдеров или посредников, предлагаемые ИИ-маршрутизаторами.

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