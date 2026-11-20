网络安全研究员HD Moore进行了一项涉及近200万次AI服务请求的实验，发现中介机构和算力供应商网络中存在机密数据泄露的迹象。据Ars Technica报道，研究人员在提示词中加入了独特的受控凭证、URL、DNS名称以及私有代码库链接，以追踪它们可能被使用的情况。

供应商遭入侵的迹象

Dragos首席研究官Moore仅将每个机密信息发送给一家供应商的一次请求。根据他的数据，该实验发现至少三家托管服务供应商遭入侵的迹象：攻击者重复使用了数百个测试AWS密钥。部分密钥在请求发送后数小时内便被使用，包括用于检查对S3存储、AWS Secrets Manager和AWS Systems Manager Parameter Store的访问权限。

攻击者还试图在AWS Bedrock中激活模型，并添加自己的IAM用户以维持访问权限。总体而言，这些测试密钥在AWS API调用中被使用了数万次。Moore指出，供应商在模型启动前就拒绝了部分被盗请求；他认为，这表明数据在进入基础设施时就被复制。

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违反隐私设置

研究还显示，根据Moore的结论，推理市场中的一些中介机构记录了提示词，并将数据传递给后来使用测试凭证的人员。研究人员通过不同经销商向同一模型发送相同请求，并追踪在哪些路由之后这些机密被使用，来确认这一点。

此外，Moore记录到一家中国AI实验室的系统访问了添加到提示词中的秘密URL。根据他的数据，从7月至10月发送给其模型的请求中，超过一半发生了此类访问，其中包括约三分之二标注为“无数据收集”或Zero Data Retention的请求。一些美国托管服务供应商转售了该实验室的模型，通过它们发出的请求也触发了对这些秘密URL的相同访问。

Moore建议，在可能的情况下将模型部署在自己的基础设施上。如果无法做到这一点，他建议直接与大型供应商合作，而不是使用AI路由器提供的标准供应商池或中介机构。

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