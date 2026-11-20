Startup programistyczny Cognition AI prowadzi rozmowy w sprawie nowej rundy finansowania, w której jego wycena może sięgnąć 75 mld USD. Poinformowało o tym Channel NewsAsia, które opublikowało materiał Reutersa.

Dane Bloomberg News

Według Bloomberg News, informacje o rozmowach pojawiły się 20 listopada. Publikacja powołała się na osoby zaznajomione ze sprawą. Reuters jest źródłem materiału opublikowanego przez Channel NewsAsia.

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Status możliwej rundy

Chodzi właśnie o rozmowy, a nie o zawartą lub sfinalizowaną umowę. Kwota 75 mld USD figuruje jako możliwa wycena spółki w ramach omawianej rundy. W krótkiej informacji nie podano możliwej kwoty pozyskanego finansowania, potencjalnych inwestorów, terminów rundy ani stanowiska Cognition AI w sprawie tych rozmów. W materiale nie ma również komentarza spółki i nie wskazano, czy strony osiągnęły jakiekolwiek porozumienia.

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