土耳其宣布，在安塔利亚举行的COP31气候大会期间公布了总额超过260亿美元的投资安排和融资计划。其中包括一项与中国就可再生能源达成的150亿美元初步协议，以及与开发银行达成的51亿美元融资协议，《塞浦路斯邮报》报道。

土耳其自11月9日起在地中海城市安塔利亚主办此次会议。该国还表示已与沙特阿拉伯和加拿大达成安排。已宣布协议中的很大一部分涉及清洁能源。

助力能源转型的安排

观察人士认为，这些安排中许多与清洁能源有关，可能有助于实现土耳其的气候目标。具体而言，这涉及扩大电气化，以减少化石燃料产生的排放。

亚洲协会政策研究院中国气候中心主任李硕指出，气候大会主办国应将此类活动作为吸引投资的平台。智库E3G高级研究员奥伊库·森伦表示，这些安排符合土耳其的能源转型轨迹，并可能帮助该国推动达成一项强有力的COP31最终协议。

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气候谈判陷入停滞

与此同时，来自190多个国家的代表难以就削减全球排放达成更广泛的国际协议。关键分歧包括气候融资，该融资旨在帮助最贫困和最脆弱的群体应对变暖的影响。

谈判代表已从最新的最终协议草案中删除了任何关于逐步减少使用化石燃料的表述。尽管会议原定于周五结束，但联合国气候峰会过去曾多次持续超过原定期限。

在安塔利亚谈判同时，还举办了面向大型企业和初创公司的展览会。土耳其的Harves Technology和Liaqua表示，来自不同国家的潜在投资者、分销商、官员和贷款方对其产品表现出兴趣。

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