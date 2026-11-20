Turcja ogłosiła porozumienia inwestycyjne i plany finansowe o łącznej wartości ponad 26 mld dolarów, przedstawione podczas konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi. Obejmują one wstępne porozumienie z Chinami dotyczące energii odnawialnej o wartości 15 mld dolarów, a także umowy finansowania z bankami rozwoju na 5,1 mld dolarów, informuje Cyprus Mail.

Turcja jest gospodarzem konferencji od 9 listopada w śródziemnomorskiej Antalyi. Kraj poinformował również o porozumieniach z Arabią Saudyjską i Kanadą. Znaczna część ogłoszonych umów dotyczy czystej energii.

Porozumienia na rzecz transformacji energetycznej

Obserwatorzy uważają, że te porozumienia, z których wiele jest związanych z czystą energią, mogą przyczynić się do osiągnięcia tureckich celów klimatycznych. W szczególności chodzi o rozszerzenie elektryfikacji w celu ograniczenia emisji z paliw kopalnych.

Li Shuo, szef China Climate Hub w Asia Society Policy Institute, zaznaczył, że państwa goszczące konferencje klimatyczne powinny wykorzystywać takie wydarzenia jako platformę do przyciągania inwestycji. Starsza badaczka think tanku E3G Oyku Senlen stwierdziła, że porozumienia są zgodne z trajektorią transformacji energetycznej Turcji i mogą pomóc jej przyczynić się do osiągnięcia mocnego końcowego porozumienia COP31.

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Negocjacje klimatyczne utknęły w martwym punkcie

Jednocześnie delegatom z ponad 190 krajów trudno jest osiągnąć szersze międzynarodowe porozumienie w sprawie ograniczenia globalnych emisji. Do kluczowych sporów należy finansowanie klimatyczne, które ma pomóc najbiedniejszym i najbardziej narażonym radzić sobie ze skutkami ocieplenia.

Z najnowszego projektu końcowego porozumienia negocjatorzy usunęli wszelkie wzmianki o stopniowym ograniczaniu wykorzystania paliw kopalnych. Chociaż konferencja miała zakończyć się w piątek, szczyty klimatyczne ONZ wielokrotnie trwały w przeszłości dłużej niż planowano.

Równolegle z negocjacjami w Antalyi odbywa się wystawa dla dużych firm i startupów. Tureckie Harves Technology i Liaqua poinformowały o zainteresowaniu ich produktami ze strony potencjalnych inwestorów, dystrybutorów, urzędników i kredytodawców z różnych krajów.

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