Mercedes-Benz tymczasowo wstrzymał dalsze inwestycje w produkcję w Niemczech i rozważa możliwość zamknięcia poszczególnych zakładów produkcyjnych. Szef produkcji firmy Michael Schiebe w pisemnym wywiadzie dla pracowników oświadczył, że koszty operacyjne niemieckich zakładów są zbyt wysokie. Informuje o tym Deutsche Welle.

Według Schiebe firma może zostać zmuszona do ustalenia, które niemieckie zakłady będą musiały zostać zamknięte, jeśli nie uda się zmienić struktury kosztów.

Negocjacje ze związkami zawodowymi

Wstrzymanie inwestycji jest związane z negocjacjami Mercedes-Benz ze związkami zawodowymi w sprawie obniżenia kosztów pracy w niemieckich zakładach. Jednym z tematów rozmów jest zniesienie 35-godzinnego tygodnia pracy. Jeśli zostanie osiągnięte porozumienie, firma może zrezygnować z przerwy inwestycyjnej.

Dzień przed oświadczeniem Mercedes-Benz Volkswagen odłożył plany modernizacji dużego zakładu w Wolfsburgu. Volkswagen zamierza zredukować 100 tysięcy miejsc pracy na świecie do 2030 roku, a cztery jego zakłady w Niemczech są rozważane jako możliwe do zamknięcia.

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Konkurencja i nadwyżka mocy produkcyjnych

Starszy ekonomista Instytutu Badań Gospodarczych w Kolonii Thomas Puls uważa, że około jedna trzecia mocy produkcyjnych niemieckich fabryk samochodów jest nadmiarowa i wymaga ograniczenia. Firma konsultingowa Roland Berger w swoim raporcie wezwała do pilnego resetu przemysłu motoryzacyjnego, jednocześnie zakładając, że Niemcy są w stanie zachować rentowny rdzeń branży.

Według szacunków Roland Berger chińscy producenci pojazdów elektrycznych mogą wprowadzić nowy model na rynek w około 20 miesięcy, podczas gdy niemieckie firmy potrzebują od 48 do 60 miesięcy. Chińscy producenci samochodów mają również około 30% przewagi kosztowej. Koszty produkcji jednego samochodu w niemieckich zakładach wynoszą od 3,5 tysiąca do 5 tysięcy euro, a w Europie Wschodniej — od 2 tysięcy do 2,5 tysiąca euro.

Pomimo ograniczenia inwestycji produkcja samochodów w Niemczech pozostaje względnie stabilna. Jest ona około 12% niższa niż przed pandemią, jednak Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego oczekuje produkcji 4,11 mln samochodów w 2026 roku — zaledwie o 1% mniej niż rok wcześniej.

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