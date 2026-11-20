梅赛德斯-奔驰暂时暂停了对德国生产领域的进一步投资，并考虑关闭个别生产基地的可能性。该公司生产负责人迈克尔·席贝在一份面向员工的书面采访中表示，德国工厂的运营成本过高。德国之声报道。

席贝表示，如果无法改变成本结构，该公司可能被迫确定哪些德国基地必须关闭。

与工会的谈判

暂停投资与梅赛德斯-奔驰同工会就削减德国工厂劳动力成本进行的谈判有关。讨论议题之一是取消每周35小时工作制。如果达成协议，公司可能取消投资暂停。

在梅赛德斯-奔驰发表声明的前一天，大众汽车推迟了现代化改造其位于沃尔夫斯堡的大型工厂的计划。大众汽车计划到2030年在全球削减10万个工作岗位，其在德国的四家工厂被视为可能关闭的对象。

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竞争与产能过剩

科隆经济研究所高级经济学家托马斯·普尔斯认为，德国汽车工厂约三分之一的产能属于过剩产能，需要削减。咨询公司罗兰贝格在其报告中呼吁紧急重启汽车工业，同时认为德国能够保留该行业盈利的核心部分。

罗兰贝格估计，中国电动汽车制造商可在约20个月内将一款新车型推向市场，而德国公司则需要48至60个月。中国汽车制造商还拥有约30%的成本优势。德国工厂每辆汽车的生产成本为3500至5000欧元，而东欧地区为2000至2500欧元。

尽管投资减少，德国的汽车产量仍相对稳定。产量比疫情前水平低约12%，但德国汽车工业协会预计，2026年将生产411万辆汽车，仅比前一年减少1%。

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