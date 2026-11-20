Mercedes-Benz временно приостановил дальнейшие инвестиции в производство в Германии и рассматривает возможность закрытия отдельных производственных площадок. Руководитель производства компании Михаэль Шибе в письменном интервью для сотрудников заявил, что эксплуатационные расходы немецких предприятий слишком высоки. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Шибе, компания может быть вынуждена определить, какие немецкие площадки придется закрыть, если не удастся изменить структуру расходов.

Переговоры с профсоюзами

Приостановка инвестиций связана с переговорами Mercedes-Benz с профсоюзами о сокращении расходов на оплату труда на немецких предприятиях. Одним из предметов обсуждения является отмена 35-часовой рабочей недели. В случае достижения договоренности компания может отменить инвестиционную паузу.

За день до заявления Mercedes-Benz Volkswagen отложил планы модернизации крупного завода в Вольфсбурге. Volkswagen намерен сократить 100 тысяч рабочих мест по всему миру к 2030 году, а четыре его завода в Германии рассматриваются как возможные для закрытия.

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Конкуренция и избыточные мощности

Старший экономист Института экономических исследований в Кёльне Томас Пульс считает, что примерно треть производственных мощностей немецких автозаводов является избыточной и нуждается в сокращении. Консалтинговая компания Roland Berger в своем отчете призвала к срочной перезагрузке автомобилестроения, одновременно предполагая, что Германия способна сохранить прибыльное ядро отрасли.

По оценке Roland Berger, китайские производители электромобилей могут вывести новую модель на рынок примерно за 20 месяцев, тогда как немецким компаниям требуется от 48 до 60 месяцев. Китайские автопроизводители также имеют преимущество в расходах около 30%. Производственные затраты на один автомобиль на немецких предприятиях составляют от 3,5 тысячи до 5 тысяч евро, а в Восточной Европе — от 2 тысяч до 2,5 тысячи евро.

Несмотря на сокращение инвестиций, производство автомобилей в Германии остается относительно стабильным. Оно примерно на 12% ниже допандемийного уровня, однако Немецкая ассоциация автомобильной промышленности ожидает выпуска 4,11 млн машин в 2026 году — лишь на 1% меньше, чем годом ранее.

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