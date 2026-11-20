哥斯达黎加人雷贝卡·格林斯潘成为唯一达到9票门槛的候选人，该门槛是联合国安全理事会推荐下一任秘书长所必需的。在第九轮非正式投票中，她获得10票赞成、4票反对和1票弃权，据《塞浦路斯邮报》报道。

常任理事国的支持

格林斯潘获得了安理会五个常任理事国中的三个支持。同时，针对她候选资格的4张反对票中，有2张来自常任理事国。如果他们在正式投票中维持立场，格林斯潘的候选资格将无法获得批准。

其他候选人的结果

拉斐尔·格罗西位居第二，获得8票赞成、6票反对和1票弃权。他获得两名安理会常任理事国成员的支持，另有三名投了反对票。

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阿拉伯联合酋长国代表拉娜·努赛贝获得7票赞成、6票反对和2票弃权；常任理事国的投票分布与格罗西相同。伯克特获得6票赞成、6票反对和3票弃权。

土耳其候选人费里敦·西尼尔利奥卢获得5票赞成和10票反对：一名安理会常任理事国成员支持他，四名投了反对票。奥拉拉·奥通努获得3票赞成和12票反对，所有常任理事国成员均投反对票。玛丽亚·费尔南达·埃斯皮诺萨获得2票赞成和12票反对，伊冯娜·巴基获得1票赞成、13票反对和1票弃权。

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