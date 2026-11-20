Kostarykanka Rebeca Grynspan została jedyną kandydatką, która przekroczyła próg dziewięciu głosów wymagany do rekomendacji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie następnego sekretarza generalnego. W dziewiątym nieformalnym głosowaniu otrzymała 10 głosów za, cztery przeciw i jeden wstrzymujący się, informuje Cyprus Mail.

Poparcie stałych członków

Grynspan poparło trzech z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa. Jednocześnie dwa z czterech głosów przeciwko jej kandydaturze pochodziły właśnie od stałych członków. Jeśli utrzymają swoje stanowisko podczas formalnego głosowania, kandydatura Grynspan nie będzie mogła zostać zatwierdzona.

Wyniki innych kandydatów

Drugie miejsce zajął Rafael Grossi: otrzymał osiem głosów za, sześć przeciw i jeden wstrzymujący się. Poparło go dwóch stałych członków Rady Bezpieczeństwa, a trzech opowiedziało się przeciw.

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Przedstawicielka Zjednoczonych Emiratów Arabskich Lana Nusseibeh otrzymała siedem głosów za, sześć przeciw i dwa wstrzymujące się; rozkład głosów stałych członków był taki sam jak w przypadku Grossiego. Birkett otrzymał sześć głosów za, sześć przeciw i trzy wstrzymujące się.

Turecki kandydat Feridun Sinirlioğlu otrzymał pięć głosów za i 10 przeciw: poparł go jeden stały członek Rady Bezpieczeństwa, a czterech zagłosowało przeciw. Olara Otunnu otrzymał trzy głosy za i 12 przeciw, przy czym wszyscy stali członkowie opowiedzieli się przeciw. María Fernanda Espinosa otrzymała dwa głosy za i 12 przeciw, a Yvonne Baki — jeden głos za, 13 przeciw i jeden wstrzymujący się.

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