Костариканка Ребека Гринспен стала единственной кандидаткой, преодолевшей порог в девять голосов, необходимый для рекомендации Совета Безопасности ООН относительно следующего генерального секретаря. В девятом неформальном голосовании она получила 10 голосов за, четыре против и один воздержавшийся, сообщает Cyprus Mail.

Поддержка постоянных членов

Гринспен поддержали трое из пяти постоянных членов Совета Безопасности. В то же время два из четырех голосов против ее кандидатуры поступили именно от постоянных членов. Если они сохранят свою позицию во время формального голосования, кандидатура Гринспен не сможет быть одобрена.

Результаты других кандидатов

Второе место занял Рафаэль Гросси: он получил восемь голосов за, шесть против и один воздержавшийся. Его поддержали два постоянных члена Совета Безопасности, а трое выступили против.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Представительница Объединенных Арабских Эмиратов Лана Нуссейбе получила семь голосов за, шесть против и два воздержавшихся; распределение голосов постоянных членов было таким же, как у Гросси. Бёркетт получил шесть голосов за, шесть против и три воздержавшихся.

Турецкий кандидат Феридун Синирлиоглу получил пять голосов за и 10 против: его поддержал один постоянный член Совета Безопасности, четверо проголосовали против. Олара Отунну получил три голоса за и 12 против, причем все постоянные члены выступили против. Мария Фернанда Эспиноса получила два голоса за и 12 против, а Ивонн Баки — один голос за, 13 против и один воздержавшийся.

Читай нас в