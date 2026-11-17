Armia USA uruchomiła inicjatywę Manufacturing Rodeo w celu testowania małych dronów uderzeniowych i sprawdzenia odporności amerykańskich łańcuchów dostaw w krótkich terminach. Udane systemy po testach mogą otrzymać opcje kontraktowe ze stałą ceną na zwiększenie produkcji do 10 tys. dronów.

Wymagania dotyczące dronów

Armia poszukuje różnych bezzałogowych systemów Group 1 jednorazowego zastosowania uderzeniowego. Muszą one być zdolne do przeprowadzania precyzyjnych uderzeń, działania w warunkach przeciwdziałania, wykorzystywania komercyjnych ładunków kinetycznych i niekinetycznych oraz posiadać otwartą architekturę systemów.

Jak informuje Breaking Defense, armia w swoim zapytaniu określiła program nie jako teoretyczne badanie, lecz jako praktyczne prototypowanie i przemysłowy test wytrzymałościowy. Jego celem jest ocena charakterystyk platform oraz niezawodności krajowych łańcuchów dostaw przy ograniczonych terminach.

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Testy i produkcja

Gotowe drony mają rywalizować podczas trzeciego wydarzenia Drone Dominance Gauntlet w marcu. W trakcie testów systemy będą pokonywać wymagające tory przeszkód, działać w warunkach intensywnego zakłócania radioelektronicznego oraz wykonywać zadania z kompleksami celów.

Na etapie zwiększania skali montaż dronów planuje się przenieść na wspólne linie produkcyjne dostawców i rządu. Linie te będą również testowane według scenariuszy symulowanych zakłóceń dostaw, zablokowania dostępu do surowców i innych przeszkód.

Inicjatywę po raz pierwszy ogłosił w październiku pełniący obowiązki sekretarza Armii USA Adam Telle. Zgodnie z założeniem armii program ma wykryć słabe punkty łańcuchów dostaw i sprawdzić zdolność USA do masowej produkcji niedrogich systemów autonomicznych w przypadku długotrwałej sytuacji nadzwyczajnej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

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