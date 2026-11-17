美国陆军启动了Manufacturing Rodeo计划，以测试小型攻击无人机，并在紧迫期限内检验美国供应链的韧性。通过测试的系统可能获得固定价格合同选择权，将产量扩大至最多1万架无人机。

无人机要求

陆军正在寻找不同类型的Group 1一次性攻击无人系统。它们必须能够实施精确打击、在受对抗环境中行动、使用商用动能和非动能载荷，并具备开放式系统架构。

据Breaking Defense报道，陆军在其征询文件中将该计划称为并非理论研究，而是实际原型开发和工业压力测试。其目标是在受限时间内评估平台性能以及国内供应链的可靠性。

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测试与生产

完成的无人机将在3月举行的第三届Drone Dominance Gauntlet活动中竞赛。测试期间，这些系统将通过复杂的障碍赛道，在强烈电子压制条件下运行，并执行涉及目标综合体的任务。

在扩大规模阶段，无人机组装计划转移至供应商和政府的联合生产线。这些生产线还将按照模拟供应中断、原材料获取受阻及其他障碍的情景进行测试。

这项倡议于10月首次由美国陆军代理部长亚当·特莱宣布。按照美国陆军的设想，该计划应找出供应链薄弱环节，并检验美国在发生长期国家安全紧急情况时大规模生产可负担自主系统的能力。

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