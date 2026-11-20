Uber已开始在美国有限测试面向10至12岁儿童的Uber Kids服务。据Engadget报道，该媒体援引TechCrunch称，该项目最近几周已在得克萨斯州奥斯汀、田纳西州纳什维尔和威斯康星州麦迪逊启动。

乘车条件

只有父母或监护人可以通过Uber Kids叫车，并且他们必须在儿童上车时在场。他们还将能够访问车内实时视频流，以监控行程。

监护人可以与儿童同行，也可以与其他未成年人同行，前提是已获得其父母或监护人的许可。与此同时，Uber Kids不允许预订有多个停靠点的行程：路线只能有一个目的地。

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司机要求

并非所有Uber司机都会收到此类行程请求。公司将邀请评分较高并完成简短培训课程的司机加入该项目。为参与该项目，他们还必须在应用程序中开启音频和视频录制，并开启摄像头和麦克风访问权限，以便向监护人进行直播。

Uber表示，司机将在Live Video开始时收到通知。只有儿童的监护人和公司的安全专家可以访问该直播。

与标准UberX行程相比，司机完成Uber Kids行程将额外获得7美元。完成该项目下的首个行程还可获得额外20美元奖励。目前尚不清楚该试点项目是否会扩展至其他城市。

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