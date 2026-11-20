台湾向Meta公司举报了近2700个社交媒体账户，当地官员认为这些账户可能是中国在11月28日市长和县长选举前开展的信息影响行动的一部分。据《耶路撒冷邮报》报道，该报援引了三名台湾官员和政府内部报告。

官员发现的主要是Threads上的账户。Threads是Meta旗下在台湾很受欢迎的文字平台。几乎所有这些账户都是在过去四个月内创建的。根据其中一份报告，这些资料可能是成批创建的，其中大多数被标记为中国账户。

Meta删除被标记的账户

Meta的一名代表表示，公司已删除台湾当局指出的账户。据其称，其中相当一部分已被平台系统停用。Meta称这些资料为“低质量虚假账户”，并表示没有任何一个账户发布过与选举相关的内容，且大多数没有关注者。

台湾官员证实，部分被标记的资料已被删除。与此同时，三名调查此案的台湾安全部门人员认为，这一活动是更大规模计划的一部分，该计划旨在传播虚假信息、推动政治极化叙事并削弱对民主的信任。

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大规模创建资料的迹象

在台湾向Meta举报的2400个Threads账户中，74%将中国列为所在地，约25%未注明地点，另有1%列为俄罗斯。报告提到27组资料，它们具有相似的中文名称和不同的数字标识符。该文件的作者认为，这可能表明这些资料是批量创建的。

报告评估称，这组账户可能由中国或俄罗斯的运营人员批量创建，以影响台湾2026年的地方选举。据一名官员称，一些资料起初伪装成普通台湾用户，发布日常话题的帖子，包括算命。之后，它们批评政府和候选人，并写道，由于对执政的民主进步党感到失望，将拒绝投票。

此外，台湾还向Meta举报了约260个账户，这些账户传播了超过2150段由人工智能生成的视频。根据政府报告，这些视频获得了235万次互动，包括评论和分享，并且大多针对民主进步党的政治人物和政策。中国国务院台湾事务办公室未回应置评请求。

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