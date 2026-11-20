Tajwan zgłosił firmie Meta prawie 2700 kont w mediach społecznościowych, które lokalni urzędnicy uznają za prawdopodobną część chińskiej kampanii wpływu informacyjnego przed wyborami burmistrzów i naczelników powiatów 28 listopada. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na trzech tajwańskich urzędników i wewnętrzne raporty rządowe.

Urzędnicy wykryli głównie konta na Threads, tekstowej platformie Meta popularnej na Tajwanie. Niemal wszystkie zostały utworzone w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Według jednego z raportów profile mogły być tworzone partiami, a większość z nich oznaczono jako chińskie.

Meta usunęła oznaczone konta

Przedstawiciel Meta poinformował, że firma usunęła konta wskazane przez władze Tajwanu. Jak powiedział, znaczną część z nich systemy platformy już wcześniej zdezaktywowały. W Meta nazwano te profile „niskiej jakości fałszywymi kontami” i oświadczono, że żadne z nich nie publikowało materiałów o tematyce wyborczej, a większość nie miała obserwujących.

Tajwańscy urzędnicy potwierdzili, że część oznaczonych profili została usunięta. Jednocześnie trzech pracowników tajwańskich służb bezpieczeństwa prowadzących śledztwo w tej sprawie uważa tę aktywność za element szerszego schematu rozpowszechniania dezinformacji, promowania politycznie polaryzujących narracji i podważania zaufania do demokracji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oznaki masowego tworzenia profili

Spośród 2400 kont Threads, o których Tajwan poinformował Metę, 74% wskazało Chiny jako miejsce pobytu, około 25% nie podało lokalizacji, a kolejne 1% — Rosję. Raport mówi o 27 grupach profili o podobnych chińskich nazwach i różnych identyfikatorach numerycznych, co zdaniem autorów dokumentu może świadczyć o ich masowym tworzeniu.

W raporcie oceniono, że tę grupę kont mogli masowo stworzyć operatorzy w Chinach lub Rosji, aby wpłynąć na lokalne wybory na Tajwanie w 2026 roku. Według jednego z urzędników niektóre profile początkowo podawały się za zwykłych tajwańskich użytkowników i publikowały posty na codzienne tematy, w tym dotyczące wróżbiarstwa. Później krytykowały rząd i kandydatów oraz pisały, że z powodu rozczarowania rządzącą Demokratyczną Partią Postępową odmówią głosowania.

Osobno Tajwan zgłosił Mecie około 260 kont, które rozpowszechniły ponad 2150 filmów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Według rządowego raportu materiały uzyskały 2,35 mln interakcji, w tym komentarzy i udostępnień, i były głównie wymierzone w polityków oraz politykę Demokratycznej Partii Postępowej. Chińskie Biuro do spraw Tajwanu nie odpowiedziało na prośbę o komentarz.

Czytaj nas na