Członkini Blackpink Jisoo zaprezentowała nowy singiel Sun Showers, napisany i nagrany na potrzeby nadchodzącego filmu animowanego The Angry Birds Movie 3. Film ma trafić do kin 23 grudnia, informuje Rolling Stone.

Piosenka do filmu animowanego

Sun Showers to energetyczny utwór popowy o hymncznym brzmieniu. Jisoo była jedną ze współautorek piosenki. W teledysku pojawiają się animowane postacie z filmu, a także Shumon — postać przypominająca kulkę kurzu. Według magazynu piosenkarka stworzyła i narysowała go jeszcze w gimnazjum.

W oświadczeniu dla The Hollywood Reporter Jisoo powiedziała, że chciała przekazać zabawną i jasną energię filmu poprzez lekką piosenkę, która zachęci słuchaczy do uśmiechu i tańca.

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Obsada i solowy album

W obsadzie głosowej The Angry Birds Movie 3 znaleźli się Jason Sudeikis, Josh Gad, Emma Myers, Rachel Bloom, Walker Scobell, Danny McBride, Lily James i Keke Palmer, a także inni aktorzy. Reżyserem filmu został John Rice, a scenariusz napisał Thurop Van Orman.

Jisoo pracuje również nad swoim debiutanckim solowym albumem pełnometrażowym. Niedawno wydała single Addicted i Click, a w 2027 roku ma wystąpić na festiwalu Coachella. Blackpink ponownie połączyły się na potrzeby minialbumu Deadline oraz światowej trasy Deadline World Tour, która zakończyła się w lipcu w Hongkongu. Minialbum, wydany w lutym, zawiera pięć utworów, w tym singiel Jump.

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