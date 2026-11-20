Blackpink成员Jisoo发布了新单曲《Sun Showers》，该歌曲为即将上映的动画电影《The Angry Birds Movie 3》创作并录制。该片计划于12月23日在影院上映，《滚石》报道。

为动画电影创作的歌曲

《Sun Showers》是一首充满活力、具有颂歌式音色的流行歌曲。Jisoo是这首歌的共同创作者之一。音乐视频中出现了电影中的动画角色，以及舒蒙——一个看起来像灰尘球的角色。据该媒体报道，这名歌手在中学时就创作并画出了这个角色。

Jisoo在向《好莱坞报道者》发表的声明中表示，她希望通过一首轻快的歌曲传达影片俏皮而明亮的能量，促使听众微笑和跳舞。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

配音阵容和个人专辑

《The Angry Birds Movie 3》的配音阵容包括杰森·苏戴奇斯、乔什·盖德、艾玛·迈尔斯、瑞秋·布鲁姆、沃克·斯科贝尔、丹尼·麦克布莱德、莉莉·詹姆斯和柯柯·帕尔默，以及其他演员。该片由约翰·赖斯执导，图罗普·范·奥曼编剧。

Jisoo还在制作她的首张个人全长专辑。她最近发布了单曲《Addicted》和《Click》，并计划于2027年在Coachella音乐节演出。Blackpink为迷你专辑《Deadline》和世界巡演Deadline World Tour重聚，巡演于7月在香港结束。这张于2月发行的迷你专辑收录了五首歌曲，其中包括单曲《Jump》。

关注我们在