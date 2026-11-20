Участница Blackpink Джису представила новый сингл Sun Showers, написанный и записанный для будущего анимационного фильма The Angry Birds Movie 3. Картина должна выйти в кинотеатрах 23 декабря, сообщает Rolling Stone.

Песня для анимационного фильма

Sun Showers — энергичный поп-трек с гимновым звучанием. Джису стала одной из соавторов песни. В клипе появляются анимированные персонажи фильма, а также Шумон — персонаж, похожий на шарик пыли. По данным издания, певица создала и нарисовала его еще в средней школе.

В заявлении для The Hollywood Reporter Джису сказала, что хотела передать игривую и яркую энергию фильма через легкую песню, которая будет побуждать слушателей улыбаться и танцевать.

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Актерский состав и сольный альбом

В актерский состав озвучивания The Angry Birds Movie 3 вошли Джейсон Судейкис, Джош Гэд, Эмма Майерс, Рэйчел Блум, Уокер Скобелл, Дэнни Макбрайд, Лили Джеймс и Кеке Палмер, а также другие актеры. Режиссером фильма стал Джон Райс, сценарий написал Туроп Ван Орман.

Джису также работает над дебютным сольным полноформатным альбомом. Недавно она выпустила синглы Addicted и Click и должна выступить на фестивале Coachella в 2027 году. Blackpink воссоединились для мини-альбома Deadline и мирового тура Deadline World Tour, который завершился в Гонконге в июле. Мини-альбом, выпущенный в феврале, содержит пять треков, включая сингл Jump.

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