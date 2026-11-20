Koalicja młodzieżowa spodziewa się, że młodzi ludzie z ponad 25 krajów Europy wyjdą na skoordynowane protesty w piątek i w nadchodzący weekend. Uczestnicy będą protestować przeciwko rosnącym kosztom życia, wysokim cenom mieszkań, pogarszającym się warunkom nauki, stagnacji płac i zwiększaniu wydatków wojskowych, informuje France 24.

Po kilku tygodniach protestów w krajach europejskich związki zawodowe i aktywiści z Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Włoch, Portugalii i Grecji zamierzają przeprowadzić jednoczesne wiece. Organizatorzy twierdzą, że chcą zwiększyć presję na rządy.

Żądania uczestników

Koalicja, do której należy ponad 50 grup młodzieżowych i studenckich, wezwała do „radykalnej transformacji” systemu oraz protestów przeciwko militaryzacji i niesprawiedliwości społecznej. Wśród organizatorów jest także francuski ruch żółtych kamizelek.

Związki zawodowe i aktywiści broniący prawa do mieszkania przedstawili sześć wspólnych postulatów. Wśród nich są gwarantowane prawo do mieszkania dla wszystkich, opodatkowanie bogatych i zakończenie polityki zbrojeń. Organizatorzy uważają, że środki przeznaczone na zbrojenia powinny zostać skierowane na edukację, politykę młodzieżową i programy mieszkaniowe.

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Akcje w poszczególnych krajach

Organizatorzy spodziewają się setek protestów i strajków, między innymi w Portugalii, Chorwacji i Szwajcarii, lecz przyznają, że dokładną skalę mobilizacji trudno przewidzieć. We Francji wezwania do protestów zbiegają się z ósmą rocznicą ruchu żółtych kamizelek, który rozpoczął się jako kampania przeciwko podwyżce podatków od paliwa.

We Włoszech demonstracje odbędą się jednocześnie ze strajkiem generalnym, co może wpłynąć na funkcjonowanie transportu, szkół i szpitali. W Hiszpanii akcje młodzieżowe zaplanowano na południe, a wiece antyfaszystowskie — na wieczór. W Niemczech kolektyw GenZ regelt oczekuje około 15 tysięcy uczestników protestu w Berlinie oraz przeprowadzenia akcji w dziesiątkach innych miast.

Protesty w krajach europejskich zainspirowali francuscy uczniowie, którzy od połowy września zaczęli blokować swoje placówki edukacyjne, domagając się lepszych warunków nauki. Podobne akcje studenckie odbyły się także w Belgii, Włoszech i Hiszpanii.

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