Молодежная коалиция ожидает, что молодые люди из более чем 25 стран Европы выйдут на скоординированные протесты в пятницу и в ближайшие выходные. Участники акций будут выступать против роста стоимости жизни, высоких цен на жилье, ухудшения условий обучения, стагнации зарплат и увеличения военных расходов, сообщает France 24.

После нескольких недель протестов в европейских странах профсоюзы и активисты из Франции, Великобритании, Бельгии, Испании, Италии, Португалии и Греции намерены провести одновременные митинги. Организаторы заявляют, что стремятся усилить давление на правительства.

Требования участников

Коалиция, в которую входят более 50 молодежных и студенческих групп, призвала к «радикальной трансформации» системы и протестам против милитаризации и социальной несправедливости. К организаторам также относится французское движение «желтых жилетов».

Профсоюзы и активисты, отстаивающие право на жилье, выдвинули шесть общих требований. Среди них — гарантированное право на жилье для всех, налогообложение богатых и прекращение политики перевооружения. Организаторы считают, что средства, выделенные на перевооружение, следует направить на образование, молодежную политику и жилищные программы.

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Акции в отдельных странах

Организаторы ожидают сотни протестов и забастовок, в частности в Португалии, Хорватии и Швейцарии, однако признают, что точный масштаб мобилизации трудно предсказать. Во Франции призывы к протестам совпадают с восьмой годовщиной движения «желтых жилетов», которое началось как кампания против повышения налогов на топливо.

В Италии демонстрации пройдут одновременно со всеобщей забастовкой, что может повлиять на работу транспорта, школ и больниц. В Испании молодежные акции запланированы на полдень, а антифашистские митинги — на вечер. В Германии коллектив GenZ regelt ожидает около 15 тысяч участников протеста в Берлине и проведения акций в десятках других городов.

Протесты в европейских странах вдохновили французские школьники, которые с середины сентября начали блокировать свои учебные заведения, требуя лучших условий обучения. Подобные студенческие акции также состоялись в Бельгии, Италии и Испании.

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