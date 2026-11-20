Молодіжна коаліція очікує, що молоді люди з понад 25 країн Європи вийдуть на скоординовані протести у п’ятницю та найближчими вихідними. Учасники акцій виступатимуть проти зростання вартості життя, високих цін на житло, погіршення умов навчання, стагнації зарплат і збільшення військових витрат, повідомляє France 24.

Після кількох тижнів протестів у європейських країнах профспілки та активісти з Франції, Великої Британії, Бельгії, Іспанії, Італії, Португалії та Греції мають намір провести одночасні мітинги. Організатори заявляють, що прагнуть посилити тиск на уряди.

Вимоги учасників

Коаліція, до якої входять понад 50 молодіжних і студентських груп, закликала до «радикальної трансформації» системи та протестів проти мілітаризації і соціальної несправедливості. До організаторів також належить французький рух «жовтих жилетів».

Профспілки й активісти, які відстоюють право на житло, висунули шість загальних вимог. Серед них — гарантоване право на житло для всіх, оподаткування багатих і припинення політики переозброєння. Організатори вважають, що кошти, виділені на переозброєння, слід спрямувати на освіту, молодіжну політику та житлові програми.

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Акції в окремих країнах

Організатори очікують сотні протестів і страйків, зокрема в Португалії, Хорватії та Швейцарії, однак визнають, що точний масштаб мобілізації важко передбачити. У Франції заклики до протестів збігаються з восьмими роковинами руху «жовтих жилетів», який почався як кампанія проти підвищення податків на пальне.

В Італії демонстрації відбудуться одночасно із загальним страйком, що може вплинути на роботу транспорту, шкіл і лікарень. В Іспанії молодіжні акції заплановані опівдні, а антифашистські мітинги — ввечері. У Німеччині колектив GenZ regelt очікує близько 15 тисяч учасників протесту в Берліні та проведення акцій у десятках інших міст.

Протести в європейських країнах надихнули французькі школярі, які від середини вересня почали блокувати свої навчальні заклади, вимагаючи кращих умов навчання. Подібні студентські акції відбулися також у Бельгії, Італії та Іспанії.

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