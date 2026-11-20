一个青年联盟预计，来自欧洲超过25个国家的年轻人将在周五和即将到来的周末参加协调一致的抗议活动。参与者将抗议生活成本上涨、住房价格高昂、学习条件恶化、工资停滞以及军事开支增加，France 24报道。

在欧洲国家进行了数周抗议后，来自法国、英国、比利时、西班牙、意大利、葡萄牙和希腊的工会及活动人士计划举行同步集会。组织者表示，他们旨在加大对各国政府的压力。

参与者的诉求

这个由50多个青年和学生团体组成的联盟呼吁对体制进行“激进转型”，并举行反对军事化和社会不公的抗议活动。组织者还包括法国“黄背心”运动。

工会和捍卫住房权的活动人士提出了六项共同诉求。其中包括保障所有人的住房权、对富人征税以及结束重新武装政策。组织者认为，用于重新武装的资金应投向教育、青年政策和住房项目。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

各国的活动

组织者预计将出现数百场抗议和罢工，其中包括在葡萄牙、克罗地亚和瑞士的活动，但他们承认，动员的确切规模难以预测。在法国，抗议呼吁恰逢“黄背心”运动八周年，该运动最初是一场反对提高燃油税的行动。

在意大利，示威将与全国总罢工同时举行，这可能影响交通、学校和医院的运作。在西班牙，青年活动计划于中午举行，反法西斯集会则安排在晚上。在德国，GenZ regelt团体预计柏林将有约1.5万名抗议者，并将在数十个其他城市举行活动。

欧洲国家的抗议活动受到法国中学生的启发，他们自9月中旬以来开始封锁自己的教育机构，要求改善学习条件。类似的学生行动也在比利时、意大利和西班牙举行。

关注我们在