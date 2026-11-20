Тайвань сообщил компании Meta почти о 2700 аккаунтах в социальных сетях, которые местные чиновники считают вероятной частью китайской кампании информационного влияния в преддверии выборов мэров и глав уездов 28 ноября. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на трех тайваньских чиновников и внутренние правительственные отчеты.

Чиновники выявили преимущественно аккаунты в Threads — текстовой платформе Meta, популярной на Тайване. Почти все они были созданы в течение последних четырех месяцев. Согласно одному из отчетов, профили могли создаваться партиями, а большинство из них были помечены как китайские.

Meta удалила отмеченные аккаунты

Представитель Meta сообщил, что компания удалила аккаунты, на которые указали власти Тайваня. По его словам, значительную часть из них системы платформы уже деактивировали. В Meta назвали эти профили «низкокачественными фейковыми аккаунтами» и заявили, что ни один из них не публиковал материалы на избирательную тематику, а у большинства не было подписчиков.

Тайваньские чиновники подтвердили, что часть отмеченных профилей была удалена. В то же время трое сотрудников служб безопасности Тайваня, расследующих это дело, считают эту активность элементом более широкой схемы распространения дезинформации, продвижения политически поляризующих нарративов и подрыва доверия к демократии.

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Признаки массового создания профилей

Из 2400 аккаунтов Threads, о которых Тайвань сообщил Meta, 74% указали местом нахождения Китай, около 25% не указали локацию, еще 1% — Россию. В отчете говорится о 27 группах профилей с похожими китайскими именами и различными числовыми идентификаторами, что, по мнению авторов документа, может свидетельствовать об их массовом создании.

В отчете оценивается, что эту группу аккаунтов могли массово создать операторы в Китае или России для влияния на местные выборы на Тайване в 2026 году. По словам одного из чиновников, некоторые профили сначала выдавали себя за обычных тайваньских пользователей и публиковали посты на повседневные темы, в частности о гадании. Позже они критиковали правительство и кандидатов и писали, что из-за разочарования правящей Демократической прогрессивной партией откажутся голосовать.

Отдельно Тайвань сообщил Meta примерно о 260 аккаунтах, которые распространили более 2150 видео, сгенерированных искусственным интеллектом. Согласно правительственному отчету, ролики получили 2,35 млн взаимодействий, в том числе комментариев и репостов, и в основном были направлены против политиков и политики Демократической прогрессивной партии. Китайское Управление по делам Тайваня не ответило на запрос о комментарии.

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