Норвежский шахматист Магнус Карлсен на турнире Total World Championship Pilot в Будапеште, Венгрия, не сыграл две партии в быстрые классические шахматы, чтобы не рисковать падением рейтинга ниже 2800 пунктов. До этого 35-летний гроссмейстер провел серию из десяти партий без побед, в частности проиграл армянскому шахматисту Гайку Мартиросяну, сообщает The Guardian.

Серия без побед

Карлсен был среди фаворитов на выход в полуфинал, но из-за неудачной серии сыграл в полуфинале за 17–20-е места против представительницы Казахстана Бибисары Асаубаевой. В блице и рапиде норвежец улучшил результаты, однако не вышел на две партии быстрых классических шахмат после того, как результат противостояния уже был определен.

Карлсен аргументировал свое решение тем, что матч фактически завершился, поэтому классические партии не следует включать в рейтинг. По данным издания, отказы от игры в партиях быстрых классических шахмат после определения результата матча впоследствии распространились и на другие противостояния турнира.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Борьба за лидерство

Преимущество Карлсена над американцами Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой, которое ранее составляло 40 рейтинговых пунктов, сократилось до однозначного числа. В матче за 17–18-е места он победил Владислава Артемьева в партии быстрых классических шахмат и повел со счетом 11:9.

Финалистами турнира стали нидерландец Аниш Гири и француз Алиреза Фирузджа. Гири выиграл первый день финального матча со счетом 11:9, поэтому Фируздже нужно было победить в следующей встрече, чтобы перевести противостояние в армагеддон.

Формат соревнований в Будапеште критиковал американский гроссмейстер Уэсли Со. Он заявлял, что участники четыре дня подряд играли по восемь партий в день с разным контролем времени, но впоследствии отозвал свои предыдущие комментарии.

Читай нас в