据《卫报》报道，挪威棋手马格努斯·卡尔森在匈牙利布达佩斯举行的Total World Championship Pilot赛事中没有参加两盘快速古典象棋比赛，以避免等级分跌破2800分的风险。在此之前，这位35岁的特级大师已连续十盘未尝胜绩，其中包括负于亚美尼亚棋手海克·马尔季罗相。

连续不胜

卡尔森原本是晋级半决赛的热门人选之一，但由于这段低迷表现，他在争夺第17至20名的半决赛中对阵哈萨克斯坦棋手比比萨拉·阿萨乌巴耶娃。这位挪威棋手在超快棋和快棋中改善了成绩，但在对决结果已确定后，没有出战两盘快速古典象棋比赛。

卡尔森解释称，这场比赛实际上已经结束，因此古典对局不应计入等级分。据该报称，在比赛结果确定后拒绝参加快速古典象棋对局的情况，随后也扩展至该赛事的其他对决。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

争夺领先地位

卡尔森此前对美国棋手法比亚诺·卡鲁阿纳和希卡鲁·中村保持的40个等级分优势，已缩小至个位数。在争夺第17至18名的比赛中，他在一盘快速古典象棋比赛中击败弗拉季斯拉夫·阿尔捷米耶夫，以11:9领先。

荷兰棋手阿尼什·吉里和法国棋手阿利雷扎·菲鲁兹贾成为赛事决赛选手。吉里以11:9赢得决赛首日比赛，因此菲鲁兹贾需要在下一场比赛中获胜，才能将对决拖入突然死亡赛。

美国特级大师韦斯利·索批评了布达佩斯赛事的赛制。他曾表示，参赛者连续四天每天进行八盘不同用时控制的比赛，但后来撤回了此前的评论。

关注我们在