Norweski szachista Magnus Carlsen nie rozegrał dwóch partii szybkich szachów klasycznych podczas turnieju Total World Championship Pilot w Budapeszcie na Węgrzech, aby nie ryzykować spadku rankingu poniżej 2800 punktów. Wcześniej 35-letni arcymistrz zaliczył serię dziesięciu partii bez zwycięstwa, w tym porażkę z ormiańskim szachistą Hajkiem Martirosjanem, informuje The Guardian.

Seria bez zwycięstwa

Carlsen był wśród faworytów do awansu do półfinału, ale z powodu nieudanej serii zagrał w półfinale o miejsca 17.–20. przeciwko reprezentantce Kazachstanu Bibisarze Assaubajewej. Norweg poprawił wyniki w blitzu i rapidzie, jednak nie stawił się na dwie partie szybkich szachów klasycznych po tym, jak wynik pojedynku został już rozstrzygnięty.

Carlsen argumentował swoją decyzję tym, że mecz faktycznie się zakończył, dlatego partii klasycznych nie należy uwzględniać w rankingu. Według gazety odmowy gry w partiach szybkich szachów klasycznych po rozstrzygnięciu wyniku meczu później rozszerzyły się również na inne pojedynki turnieju.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Walka o prowadzenie

Przewaga Carlsena nad Amerykanami Fabiano Caruaną i Hikaru Nakamurą, która wcześniej wynosiła 40 punktów rankingowych, zmniejszyła się do jednocyfrowej wartości. W meczu o miejsca 17.–18. pokonał Władysława Artiemjewa w partii szybkich szachów klasycznych i objął prowadzenie 11:9.

Finalistami turnieju zostali Holender Anish Giri i Francuz Alireza Firouzja. Giri wygrał pierwszy dzień meczu finałowego 11:9, dlatego Firouzja musiał wygrać kolejne spotkanie, aby doprowadzić pojedynek do armagedonu.

Format zawodów w Budapeszcie skrytykował amerykański arcymistrz Wesley So. Twierdził, że uczestnicy przez cztery kolejne dni rozgrywali po osiem partii dziennie z różnymi kontrolami czasu, lecz później wycofał swoje wcześniejsze komentarze.

Czytaj nas na