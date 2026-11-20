OpenAI已开始在数量有限的每月20美元ChatGPT Plus套餐用户中测试Dots个人AI智能体。此前，该功能仅在从ChatGPT Pro起的更昂贵套餐中提供。Engadget报道了访问范围的扩大。

智能体可自主工作

Dots是主动型智能体，能够独立完成任务，并且即使用户未与其互动也能继续工作。它们可以访问OpenAI的插件生态系统，因此能够与超过4000个应用程序交互。

这些智能体还可以连接到用户的电脑，代表用户对其进行控制，并与用户协同工作。打开智能体的虚拟“电脑”，即可跟踪任务执行进度。

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其他套餐的条件

据ChatGPT工程负责人蒂博·索蒂奥称，Dots将从今天起向所有ChatGPT Business Standard用户开放。对于Pro和Business Premium订阅用户，如果任务不复杂，与智能体的互动不会计入ChatGPT的标准使用限额。

与此同时，OpenAI没有说明这一条件是否也将适用于Plus和Business Standard用户。Plus用户的访问权限可能从今天起开放，但该公司尚未说明这是否会成为永久更新。

Dots最初运行于GPT-6 Astra模型，现在也支持GPT-6.1 Terra。OpenAI为其添加了iOS小组件、Shortcuts集成、iMessage和RCS支持，以及回复iOS通知的功能。

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