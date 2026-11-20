OpenAI почала тестувати персональних ШІ-агентів Dots серед обмеженої кількості користувачів тарифу ChatGPT Plus вартістю 20 доларів на місяць. Раніше функція була доступна в дорожчих планах, починаючи з ChatGPT Pro. Про розширення доступу повідомляє Engadget.

Агенти можуть працювати автономно

Dots — проактивні агенти, які можуть самостійно виконувати завдання та продовжувати роботу, навіть коли користувач не взаємодіє з ними. Вони мають доступ до екосистеми плагінів OpenAI, що дає їм змогу взаємодіяти з понад 4 тисячами застосунків.

Агенти також можуть підключатися до комп’ютера користувача, керувати ним від його імені та працювати разом із ним. Перебіг виконання завдань можна відстежувати, відкривши віртуальний «комп’ютер» агента.

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Умови для інших тарифів

За словами керівника інженерного напряму ChatGPT Тібо Соттьо, Dots мають стати доступними всім користувачам ChatGPT Business Standard відсьогодні. Для передплатників Pro і Business Premium взаємодія з агентами не зараховується до стандартних лімітів користування ChatGPT, якщо завдання не є складними.

Водночас OpenAI не уточнила, чи поширюватиметься така умова на користувачів Plus і Business Standard. Для власників Plus доступ може з’явитися відсьогодні, однак компанія ще не повідомляла, чи буде це постійним оновленням.

Спочатку Dots працювали на моделі GPT-6 Astra, а тепер підтримують також GPT-6.1 Terra. OpenAI додала для них віджети iOS, інтеграцію з Shortcuts, підтримку iMessage та RCS, а також можливість відповідати на сповіщення iOS.

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