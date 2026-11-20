OpenAI начала тестировать персональных ИИ-агентов Dots среди ограниченного числа пользователей тарифа ChatGPT Plus стоимостью 20 долларов в месяц. Ранее функция была доступна в более дорогих планах, начиная с ChatGPT Pro. О расширении доступа сообщает Engadget.

Агенты могут работать автономно

Dots — проактивные агенты, которые могут самостоятельно выполнять задачи и продолжать работу, даже когда пользователь не взаимодействует с ними. Они имеют доступ к экосистеме плагинов OpenAI, что позволяет им взаимодействовать с более чем 4 тысячами приложений.

Агенты также могут подключаться к компьютеру пользователя, управлять им от его имени и работать вместе с ним. Ход выполнения задач можно отслеживать, открыв виртуальный «компьютер» агента.

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Условия для других тарифов

По словам руководителя инженерного направления ChatGPT Тибо Соттьо, Dots должны стать доступны всем пользователям ChatGPT Business Standard начиная с сегодняшнего дня. Для подписчиков Pro и Business Premium взаимодействие с агентами не засчитывается в стандартные лимиты использования ChatGPT, если задачи не являются сложными.

В то же время OpenAI не уточнила, будет ли это условие распространяться на пользователей Plus и Business Standard. Для владельцев Plus доступ может появиться начиная с сегодняшнего дня, однако компания пока не сообщала, станет ли это постоянным обновлением.

Изначально Dots работали на модели GPT-6 Astra, а теперь также поддерживают GPT-6.1 Terra. OpenAI добавила для них виджеты iOS, интеграцию с Shortcuts, поддержку iMessage и RCS, а также возможность отвечать на уведомления iOS.

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