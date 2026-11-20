Meta пересматривает сроки достижения нулевых чистых выбросов к 2030 году, поскольку спрос на инфраструктуру для искусственного интеллекта вырос быстрее, чем развертывание чистой энергетики и других низкоуглеродных решений. Об этом компания сообщила в своем отчете об устойчивом развитии за 2026 год, пишет Anadolu Agency.

Meta заявила, что повторно оценивает график, последовательность действий и промежуточные этапы, в том числе временные рамки цели по достижению нулевых чистых выбросов к 2030 году. Новую дату компания пока не назвала и пообещала обнародовать результаты пересмотра.

Выбросы и потребление электроэнергии выросли

Чистые выбросы парниковых газов Meta в 2025 году выросли на 45% — до 11,8 млн метрических тонн в CO2-эквиваленте. Основными факторами компания назвала закупленные товары, услуги и капитальное оборудование.

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Потребление электроэнергии за год увеличилось на 35%, поскольку Meta ввела в эксплуатацию дополнительные центры обработки данных. Среди препятствий для выполнения климатических обязательств компания назвала длительные очереди на подключение к электросетям, задержки с получением разрешений, недостаточную пропускную способность сетей передачи электроэнергии и развитие цепочек поставок низкоуглеродных материалов и оборудования.

Инвестиции в чистую энергетику

В то же время Meta заявила, что в 2025 году, шестой год подряд, сопоставила 100% своего годового потребления электроэнергии с чистой и возобновляемой энергией. Компания заключила контракты на более чем 10 гигаватт новых мощностей чистой энергетики, доведя общий объем законтрактованных мощностей до более чем 30 гигаватт в семи странах и 28 штатах США.

По данным Meta, поставщики, на которых приходится 62% ее выбросов, уже установили научно обоснованные цели по сокращению выбросов. Годом ранее этот показатель составлял 48%. Компания также называет долгосрочной целью достижение нулевых чистых выбросов по всей цепочке создания стоимости.

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