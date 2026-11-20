Meta正在重新评估到2030年实现净零排放的时间表，因为对人工智能基础设施的需求增长速度快于清洁能源及其他低碳解决方案的部署速度。该公司在其2026年可持续发展报告中表示，阿纳多卢通讯社报道。

Meta表示，正在重新评估时间表、行动顺序和阶段性节点，包括到2030年实现净零排放目标的时间框架。该公司尚未公布新的日期，并承诺将发布评估结果。

排放量和用电量增加

Meta的净温室气体排放量在2025年增长45%，达到1180万公吨二氧化碳当量。该公司将采购的商品、服务和资本设备列为主要因素。

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随着Meta投入运营更多数据中心，其年度用电量增长了35%。该公司将电网接入排队时间长、获得许可延迟、输电网容量不足，以及低碳材料和设备供应链的发展，列为履行气候承诺面临的障碍。

对清洁能源的投资

与此同时，Meta表示，2025年已是连续第六年，其100%的年度用电量均与清洁和可再生能源相匹配。该公司签约的新增清洁能源装机容量超过10吉瓦，使签约装机容量总计超过30吉瓦，覆盖七个国家和美国28个州。

据Meta称，占其排放量62%的供应商已经制定了以科学为依据的减排目标。一年前，这一比例为48%。该公司还将实现整个价值链的净零排放列为长期目标。

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