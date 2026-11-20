Meta rewiduje harmonogram osiągnięcia zerowych emisji netto do 2030 roku, ponieważ popyt na infrastrukturę sztucznej inteligencji rósł szybciej niż wdrażanie czystej energii i innych niskoemisyjnych rozwiązań. Firma poinformowała o tym w swoim raporcie zrównoważonego rozwoju za 2026 rok, pisze Anadolu Agency.

Meta oświadczyła, że ponownie ocenia harmonogram, kolejność działań i etapy pośrednie, w tym ramy czasowe celu osiągnięcia zerowych emisji netto do 2030 roku. Firma nie podała jeszcze nowej daty i obiecała opublikować wyniki przeglądu.

Wzrosły emisje i zużycie energii elektrycznej

Emisje gazów cieplarnianych netto Meta wzrosły w 2025 roku o 45% — do 11,8 mln ton metrycznych ekwiwalentu CO2. Firma wskazała zakupione towary, usługi i wyposażenie kapitałowe jako główne czynniki.

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Zużycie energii elektrycznej wzrosło w ciągu roku o 35%, ponieważ Meta uruchomiła dodatkowe centra przetwarzania danych. Wśród przeszkód w realizacji zobowiązań klimatycznych firma wymieniła długie kolejki do przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń, niewystarczającą przepustowość sieci przesyłu energii elektrycznej oraz rozwój łańcuchów dostaw niskoemisyjnych materiałów i sprzętu.

Inwestycje w czystą energię

Jednocześnie Meta oświadczyła, że w 2025 roku, szósty rok z rzędu, pokryła 100% swojego rocznego zużycia energii elektrycznej czystą i odnawialną energią. Firma zawarła kontrakty na ponad 10 gigawatów nowych mocy czystej energii, zwiększając łączną zakontraktowaną moc do ponad 30 gigawatów w siedmiu krajach i 28 stanach USA.

Według Meta dostawcy odpowiedzialni za 62% jej emisji wyznaczyli już oparte na podstawach naukowych cele redukcji emisji. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 48%. Firma jako długoterminowy cel wskazuje także osiągnięcie zerowych emisji netto w całym swoim łańcuchu wartości.

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