В Румынии министр финансов Александру Назаре заявил, что целевой показатель бюджетного дефицита страны на 2027 год установят на уровне, приближающемся к 5% ВВП. Он сказал об этом 19 ноября на конференции, сообщает Romania Insider.

Подготовка бюджета

По словам Назаре, процесс подготовки государственного бюджета на 2027 год уже начался. Целевой показатель дефицита определят после оценки и сведения бюджетных доходов и расходов. Министр связал установление этого ориентира именно с итогами таких расчетов.

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Подготовка бюджета, оценка доходов и расходов, а также установление ориентира дефицита, по его описанию, являются последовательными этапами одного процесса.

Государственные инвестиции

Назаре также заявил, что государственные инвестиции без экономического мультипликационного эффекта будут прекращаться. Речь шла именно о публичных инвестициях, не имеющих такого эффекта. В сообщении не приведены перечень таких инвестиций, сроки их прекращения или объем возможного сокращения.

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