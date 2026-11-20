W Rumunii minister finansów Alexandru Nazare oświadczył, że docelowy poziom deficytu budżetowego państwa na 2027 rok zostanie ustalony na poziomie zbliżonym do 5% PKB. Powiedział to 19 listopada podczas konferencji, informuje Romania Insider.

Przygotowanie budżetu

Według Nazarego proces przygotowywania budżetu państwa na 2027 rok już się rozpoczął. Cel dotyczący deficytu zostanie określony po ocenie i zestawieniu dochodów oraz wydatków budżetowych. Minister powiązał ustalenie tego punktu odniesienia właśnie z wynikami takich wyliczeń.

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Przygotowanie budżetu, ocena dochodów i wydatków oraz ustalenie punktu odniesienia dla deficytu są, według jego opisu, kolejnymi etapami jednego procesu.

Inwestycje publiczne

Nazare powiedział również, że inwestycje publiczne bez ekonomicznego efektu mnożnikowego będą wstrzymywane. Chodziło konkretnie o inwestycje publiczne, które nie mają takiego efektu. W materiale nie podano wykazu takich inwestycji, terminów ich wstrzymania ani skali możliwych cięć.

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