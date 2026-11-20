OpenAI rozpoczęło testowanie osobistych agentów AI Dots wśród ograniczonej liczby użytkowników planu ChatGPT Plus, kosztującego 20 dolarów miesięcznie. Wcześniej funkcja była dostępna w droższych planach, począwszy od ChatGPT Pro. O rozszerzeniu dostępu informuje Engadget.

Agenci mogą działać autonomicznie

Dots to proaktywni agenci, którzy mogą samodzielnie wykonywać zadania i kontynuować pracę, nawet gdy użytkownik nie wchodzi z nimi w interakcję. Mają dostęp do ekosystemu wtyczek OpenAI, co umożliwia im współpracę z ponad 4 tysiącami aplikacji.

Agenci mogą również łączyć się z komputerem użytkownika, sterować nim w jego imieniu i pracować razem z nim. Postęp wykonywania zadań można śledzić, otwierając wirtualny „komputer” agenta.

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Warunki dla innych planów

Według Thibauta Sottiaux, szefa kierunku inżynieryjnego ChatGPT, Dots mają stać się dostępne dla wszystkich użytkowników ChatGPT Business Standard od dziś. Dla subskrybentów Pro i Business Premium interakcja z agentami nie jest wliczana do standardowych limitów korzystania z ChatGPT, jeśli zadania nie są złożone.

Jednocześnie OpenAI nie sprecyzowało, czy ten warunek będzie dotyczył użytkowników Plus i Business Standard. Dla posiadaczy Plus dostęp może pojawić się od dziś, jednak firma nie poinformowała jeszcze, czy będzie to stała aktualizacja.

Początkowo Dots działały na modelu GPT-6 Astra, a obecnie obsługują również GPT-6.1 Terra. OpenAI dodało do nich widżety iOS, integrację ze Skrótami, obsługę iMessage i RCS oraz możliwość odpowiadania na powiadomienia iOS.

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