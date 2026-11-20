Uber rozpoczął ograniczone testy usługi Uber Kids dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat w Stanach Zjednoczonych. Według Engadget, który powołuje się na TechCrunch, program w ostatnich tygodniach został uruchomiony w Austin w Teksasie, Nashville w Tennessee oraz Madison w Wisconsin.

Warunki przejazdów

Przejazdy przez Uber Kids mogą zamawiać wyłącznie rodzice lub opiekunowie, którzy muszą być obecni podczas wsiadania dziecka do samochodu. Otrzymają także dostęp do transmisji wideo na żywo z wnętrza pojazdu, aby śledzić przejazd.

Opiekun może jechać razem z dzieckiem, a także z dodatkowymi nieletnimi, jeśli istnieje na to zgoda ich rodziców lub opiekunów. Jednocześnie w ramach Uber Kids nie można zamawiać przejazdów z wieloma przystankami: trasa może obejmować tylko jeden cel podróży.

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Wymagania wobec kierowców

Nie wszyscy kierowcy Ubera będą otrzymywać zlecenia takich przejazdów. Firma będzie zapraszać do programu wysoko ocenianych kierowców, którzy ukończą krótki kurs szkoleniowy. Aby wziąć udział, muszą również włączyć w aplikacji nagrywanie dźwięku i obrazu, a także dostęp do kamery i mikrofonu w celu transmisji dla opiekunów.

Uber zaznacza, że kierowcy będą otrzymywać powiadomienia o rozpoczęciu Live Video. Dostęp do transmisji będą mieli wyłącznie opiekunowie dziecka oraz specjaliści firmy ds. bezpieczeństwa.

Kierowcy będą otrzymywać dodatkowe 7 dolarów za przejazdy Uber Kids w porównaniu ze standardowym przejazdem UberX. Za pierwszy zrealizowany przejazd w ramach programu przewidziano dodatkową wypłatę 20 dolarów. Nie wiadomo jeszcze, czy projekt pilotażowy zostanie rozszerzony na inne miasta.

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